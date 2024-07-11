Иномарка снесла мальчика и его отца на пешеходном переходе в Геленджике

Авария произошла 10 июля в 19:05 на проспекте Геленджикском.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel Astra на пропустил переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 41-летнего мужчину и его 13-летнего сына и сбил их.

В результате ДТП мужчина и мальчик были госпитализированы. Мужчина находится в коме.

Камера видеонаблюдения на пешеходном переходе зафиксировала, что автомобиль ехал со скоростью 55 км/ч при ограничении 40 км/ч, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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