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Два водителя пострадали в массовом ДТП с участием большегруза в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-voditelya-postradali-v-massovom-dtp-s-uchastiem-bolshegruza-v-krasnodare
Два водителя пострадали в массовом ДТП с участием большегруза в Краснодаре
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием двух отечественных легковушек и большегруза произошла ночью 11 июля на улице Российской в Краснодаре.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады» ехал по улице Российской. Он начал перестраиваться в левую полосу и столкнулся с попутным большегрузом Shacman, за рулем которого был 23-летний мужчина. После столкновения легковушка вылетела на встречку и там столкнулась со второй «Ладой». От удара второй отечественный автомобиль наехал на мусорные баки и опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадали водители легковых автомобилей. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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