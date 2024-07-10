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На Кубани легковушка врезалась в КамАЗ и загорелась, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-legkovushka-vrezalas-v-kamaz-i-zagorelas-voditel-pogib
На Кубани легковушка врезалась в КамАЗ и загорелась, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 10 июля около 17:40 в районе 13 км трассы Армавир — Отрадное в хуторе Стеблицком Новокубанского района.

«По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Lada выехал на обочину и не справился с управлением. Машину занесло, из-за чего она врезалась в КамАЗ, автомобили загорелись», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. По факту аварии проводится проверка.

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