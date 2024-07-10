Двое подростков катались на машине и врезались в дерево в Отрадненском районе

Авария произошла 9 июля около 18:00 на улице Ленина в станице Спокойной.

По предварительным данным, бабушка сама дала ключи от машины Hyundai Solaris своему 14-летнему внуку. Подросток сел за руль и решил покатать своего 16-летнего друга. Он не справился с управлением, иномарка съехала на правую обочину и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. С помощью санавиации в район ночью прибыли врачи из краевой больницы, которые провели несколько операций подростку. Сейчас он в реанимации, медики ведут борьбу за его жизнь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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