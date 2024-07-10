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Двое подростков катались на машине и врезались в дерево в Отрадненском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-podrostkov-katalis-na-mashine-i-vrezalis-v-derevo-v-otradnenskom-rajone
Двое подростков катались на машине и врезались в дерево в Отрадненском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 9 июля около 18:00 на улице Ленина в станице Спокойной.

По предварительным данным, бабушка сама дала ключи от машины Hyundai Solaris своему 14-летнему внуку. Подросток сел за руль и решил покатать своего 16-летнего друга. Он не справился с управлением, иномарка съехала на правую обочину и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. С помощью санавиации в район ночью прибыли врачи из краевой больницы, которые провели несколько операций подростку. Сейчас он в реанимации, медики ведут борьбу за его жизнь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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