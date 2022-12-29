Скончался легендарный бразильский футболист Пеле
Общество
29.12.2022 22:41
О его смерти 29 декабря сообщила дочь Келли Насименту.
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни.
«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала Насименту.
По данным СМИ, ссылающихся на медицинское заключение, причиной смерти стал отказ органов в следствии рака толстой кишки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», состояние легенды мирового футбола Пеле ухудшилось 26 декабря. Он попрощался с семьей. Из-за болезни 82-летний Пеле был вынужден провести Рождество в больнице. Ранее он прошел курс химиотерапии, но организм перестал реагировать на нее.
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