Скончался легендарный бразильский футболист Пеле

О его смерти 29 декабря сообщила дочь Келли Насименту.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни.

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала Насименту.

По данным СМИ, ссылающихся на медицинское заключение, причиной смерти стал отказ органов в следствии рака толстой кишки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», состояние легенды мирового футбола Пеле ухудшилось 26 декабря. Он попрощался с семьей. Из-за болезни 82-летний Пеле был вынужден провести Рождество в больнице. Ранее он прошел курс химиотерапии, но организм перестал реагировать на нее.