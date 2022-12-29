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Скончался легендарный бразильский футболист Пеле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skonchalsya-legendarnyj-brazilskij-futbolist-pele
Скончался легендарный бразильский футболист Пеле
Фото SEBASTIAO MOREIRA/EFE/ТАСС

О его смерти 29 декабря сообщила дочь Келли Насименту.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни.

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала Насименту.

По данным СМИ, ссылающихся на медицинское заключение, причиной смерти стал отказ органов в следствии рака толстой кишки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», состояние легенды мирового футбола Пеле ухудшилось 26 декабря. Он попрощался с семьей. Из-за болезни 82-летний Пеле был вынужден провести Рождество в больнице. Ранее он прошел курс химиотерапии, но организм перестал реагировать на нее.

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