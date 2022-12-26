Состояние легенды мирового футбола Пеле ухудшилось, он попрощался с семьей
Общество
26.12.2022 21:59
Пеле находится в госпитале. Осенью прошлого года у легендарного бразильского футболиста выявили рак толстой кишки.
Об ухудшении состояния сообщил бизнесмен Фрэнк Халид.
«Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше», — написал он.
Из-за болезни 82-летний Пеле был вынужден провести Рождество в больнице. Ранее он прошел курс химиотерапии, но организм перестал реагировать на нее. Состояние футболиста постепенно стало ухудшаться, сообщает «Чемпионат».
Пеле — легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира по футболу в составе национальной сборной. Игрок столетия по версии FIFA.
Популярные новости
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
- Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
- В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
- Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
- Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года