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Состояние легенды мирового футбола Пеле ухудшилось, он попрощался с семьей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sostoyanie-legendy-mirovogo-futbola-pele-uhudshilos-on-poproshhalsya-s-semej
Состояние легенды мирового футбола Пеле ухудшилось, он попрощался с семьей
Фото SEBASTIAO MOREIRA/EFE/ТАСС

Пеле находится в госпитале. Осенью прошлого года у легендарного бразильского футболиста выявили рак толстой кишки.

Об ухудшении состояния сообщил бизнесмен Фрэнк Халид.

«Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше», — написал он.

Из-за болезни 82-летний Пеле был вынужден провести Рождество в больнице. Ранее он прошел курс химиотерапии, но организм перестал реагировать на нее. Состояние футболиста постепенно стало ухудшаться, сообщает «Чемпионат».

Пеле — легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира по футболу в составе национальной сборной. Игрок столетия по версии FIFA.

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