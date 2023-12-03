Скончался кубанский историк и этнограф Николай Бондарь

О смерти Николая Бондаря 3 декабря сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Историку и этнографу, автору ряда публикации о жизни казаков было 74 года.

«Вечная память выдающемуся кубанскому ученому Николаю Ивановичу Бондарю! Выражаем слова соболезнования родным и близким казака!», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанского казачьего войска.

Николай Бондарь родился 18 сентября 1949 года в станице Старолеушковской Павловского района. Он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование и развитие традиционной культуры кубанского казачества. Календарные праздники и обряды. Конец XVIII — начало ХХ вв.». Николай Бондарь много лет преподавал в КубГУ. Также он был директором Научно-исследовательского центра традиционной культуры Кубанского казачьего хора.

Николай Бондарь занимался исследованиями в области фольклористики, истории и этнографии славянских народов, населения Северного и Южного Кавказа.

Среди его публикаций «Кубанское казачество в контексте проблемы: этнос — пространство — время», «Календарные праздники и обряды кубанского казачества». Кроме того, под его редакций вышли два тома «Очерков традиционной культуры казачеств России».

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