Скончался экс-премьер СССР Николай Рыжков

Бывшему председателю Совета министров СССР, экс-сенатору Николаю Рыжкову было 94 года.

О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — написала Матвиенко в Telegram.

Она добавила, что давно была знакома с Николаем Рыжковым, долгое время работали вместе в Совете Федерации.

За свою карьеру Рыжков был членом Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председателем Совета министров СССР (1985-1991), депутатом Госдумы (1995-2003). Был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 по 2023 года, сообщает ТАСС.

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