Скончался экс-глава Туапсинского района Виктор Кошель

Почетному гражданину и бывшему руководителю Туапсинского района был 71 год.

Виктор Кошель возглавлял Туапсинский район 10 лет — с 2000 до 2010 года. Тогда же он, исполняя обязанности главы Туапсе, получил от Владимира Путина верительную грамоту о присвоении городу звания «Город воинской славы».

Кошель был Заслуженным работником сельского хозяйства Кубани — до работы в администрации он успешно руководил туапсинскими плодосовхозами.

«Его знают, как крепкого хозяйственника, грамотного и принципиального руководителя, человека доброго и открытого. От себя лично и от коллектива администрации Туапсинского района выражаю искренние соболезнования семье Виктора Васильевича», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Читайте также: ушел из жизни бывший глава Усть-Лабинского района.