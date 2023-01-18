Склон горы возле Фортштадта загорелся под Армавиром

Возгорание на склоне горы в окрестностях Армавира местные жители заметили вечером 18 января.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что на склоне Фортштадта загорелась сухая трава на площади 60 кв. метров.

Спасатели оперативно прибыли на место возгорания и приступили к борьбе с огнем.

Читайте также: в Анапе ночью загорелся камыш, огонь охватил 400 кв. метров. Сообщение о возгорании на улице Розы Люксембург поступило 17 января в 23:19. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.