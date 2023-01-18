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Склон горы возле Фортштадта загорелся под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklon-gory-vozle-fortshtadta-zagorelsya-pod-armavirom
Видео t.me/armavir

Возгорание на склоне горы в окрестностях Армавира местные жители заметили вечером 18 января.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что на склоне Фортштадта загорелась сухая трава на площади 60 кв. метров.

Спасатели оперативно прибыли на место возгорания и приступили к борьбе с огнем.

Читайте также: в Анапе ночью загорелся камыш, огонь охватил 400 кв. метров. Сообщение о возгорании на улице Розы Люксембург поступило 17 января в 23:19. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

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