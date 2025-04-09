Склады сгорели ночью 9 апреля около Сухумского шоссе в Геленджике

В районе 3-го км Сухумского шоссе в ночь на среду загорелись складские помещения. Прибывшие на место пожарные установили, что, предварительно, огонь распространился на площади 800 кв. м.

К 00:11 пожарным удалось локализовать пожар, к 1:06 — ликвидировали открытое горение. После специалисты продолжили проливку тлеющих материалов до полной ликвидации пожара, сообщили в Telegram-канале администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

На месте ЧП были задействованы силы пожарной части и сотрудников коммунального предприятия, всего — 23 человека личного состава, 7 коммунальщиков и 10 единиц техники.

О погибших и пострадавших не сообщается, причины пожара пока неизвестны.

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Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:20. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся двухэтажный частный дом на площади 80 кв. метров. В 13:38 возгорание локализовали на той же площади, а в 13:46 — ликвидировали открытое гонение, в 13:54 — пожар полностью потушили. На месте работали 4 единицы техники и 13 специалистов.

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