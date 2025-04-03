Двухэтажный частный дом загорелся в Краснодаре на площади 80 кв. метров

Пожар произошел днем 3 апреля в проезде Российском в микрорайоне ККБ №1.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:20. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся двухэтажный частный дом на площади 80 кв. метров.

В 13:38 возгорание локализовали на той же площади, а в 13:46 ликвидировали открытое гонение. В 13:54 пожар полностью потушили. На месте работали 4 единицы техники и 13 специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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