Склад с подсолнечником сгорел на Кубани, огонь охватил 5000 кв. метров

Возгорание произошло вечером 1 ноября на территории коммерческого помещения в поселке Степном Ейского района.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:00. Пожарные прибыли на место через 18 минут и установили, что в ангаре загорелась сельхозпродукция на площади 400 кв. метров. В 16:55 площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров.

В 17:59 пожар на складе локализовали на площади 5 тыс. кв. метров. С огнем на месте борются 53 человека и 18 единиц техники.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Глава Александровского сельского поселения Светлана Щеголькова уточнила, что в горящем ангаре было около 11 тыс. т. подсолнечной лузги и свекольного жема, используемых в качестве корма для животных.

Предположительно, шелуха начала нагреваться из-за аномального потепления, а затем загорелась, пишет газета «Приазовские степи».

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