Склад с оружием и боеприпасами обнаружили в частном доме жителя Краснодара

Незаконный оборот оружия и боеприпасов пресекли сотрудники ФСБ России совместно с сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оперативники выявили, что житель Краснодара в своем частном доме хранит нелегальный арсенал. Подозреваемого задержали. Во время обыска в его доме нашли различное оружие и составные части, а также более 8,5 тыс. патронов, приспособления для их изготовления, дымовые шашки и порох весом более 13,5 кг. Изъятое направили на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.

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