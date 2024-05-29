Склад с огнестрельным оружием нашли в доме у пенсионера из Усть-Лабинска

Незаконный оборот оружия и боеприпасов на Кубани пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и уголовного розыска регионального ГУ МВД.

Во время обыска в частном доме в Усть-Лабинске у 69-летнего местного жителя обнаружили 25 единиц боевого оружия и около 4 тыс. боеприпасов разного калибра. Пенсионер также хранил в своем доме клинки и составные части к огнестрельному оружию.

«Согласно заключению эксперта, изъятое оружие исправно и пригодно для производства выстрелов», — написала в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За незаконное хранение боевого оружия на пенсионера завели уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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