Контрактник пытался провезти оружие из зоны СВО на Кубань в тайнике «КамАЗа»

Кущевский районный суд признал жителя Свердловской области виновным в покушении на незаконный сбыт оружия, вывезенного из зоны СВО. Оружие обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в июле 2023 года мужчина был в зоне СВО. Там он получил от неизвестного лица автоматическую винтовку калибра 5,56 мм с пристегнутым пустым магазином. Кроме того, ему передали автомат АК-74 калибра 5,45х39 мм, а также три магазина к винтовкам калибра 5,56 мм.

Полученное оружие злоумышленник сложил в пакет и спрятал в раме под кузовом грузовика «КамАЗ». На этом грузовике он поехал на Кубань, где намеревался продать оружие. По дороге грузовик остановили для досмотра. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили спрятанный арсенал. На мужчину завели уголовное дело.

На суде подозреваемый частично признал свою вину. При этом он заявил, что оружие вывозил для себя. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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