Крупный склад с макулатурой и пластиком загорелся под Анапой. Видео

Возгорание произошло днем 16 августа в хуторе Воскресенском на улице Привокзальном.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 13:03. Здание сначала загорелось на площади 80 кв. метров. Позже площадь возгорания выросла до 250 кв. метров.

Огонь ликвидируют 73 человека и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Местные жители рассказали, что в Воскресенском загорелся склад с макулатурой и пластиком. Дым относится в сторону железнодорожного вокзала.

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