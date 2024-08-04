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Склад с автопокрышками горит на площади 5 тыс. кв. м в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-s-avtopokryshkami-gorit-na-ploshhadi-5-tys-kv-m-v-rostovskoj-oblasti
Склад с автопокрышками горит на площади 5 тыс. кв. м в Ростовской области
Фото t.me/kuban24

Крупный пожар произошел 4 августа в городе Азов.

По предварительным данным, загорелся мусор на открытой территории. Огонь перекинулся на склад автопокрышек. Общая площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. К месту ЧП  выдвинулся пожарный поезд. В ликвидации возгорания участвуют 90 человек и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил о том, что есть угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

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