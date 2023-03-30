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Склад под диваном: жителя Усть-Лабинска будут судить за хранение ружья, гранаты, пороха и марихуаны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-pod-divanom-zhitelya-ust-labinska-budut-sudit-za-hranenie-ruzhya-granaty-poroha-i-marihuany
Склад под диваном: жителя Усть-Лабинска будут судить за хранение ружья, гранаты, пороха и марихуаны
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотиков 42-летнему жителю Усть-Лабинска грозит шесть лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет находил в лесу оружие и хранил его в своем доме без цели сбыта. При обыске в его спальне под диваном нашли охотничье ружье, гранату, запал, почти килограмм пороха и около 20 г марихуаны.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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