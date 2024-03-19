Склад площадью 200 кв. метров загорелся в Ейске

Возгорание произошло днем 19 марта в доме на улице Киевской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 13:05. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что одноэтажное складское здание загорелось на площади 200 кв. м.

В 13:20 пожар локализовали, а в 14:15 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 17 человек и 5 единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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