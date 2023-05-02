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Склад немецких минометных мин нашли в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-nemetskih-minometnyh-min-nashli-v-novorossijske
Склад немецких минометных мин нашли в Новороссийске
Фото газеты "Новороссийский рабочий"

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли 1 мая в лесу около улицы Осоавиахима поисковики. В схроне находились 28 минометных мин, произведенных в Германии.

«То и дело эхо Великой Отечественной войны раздаётся в городе-герое и окрестностях. На местах земляных работ, при строительстве новых микрорайонов мы то и дело обнаруживаем останки советских воинов-освободителей», — рассказал руководитель Новороссийского центра поисковых работ Михаил Романенко.

Он уточнил, что с начала этого года поисковики нашли в городе-герое останки 42 советских солдат. Сейчас они находятся на временном хранении в центре поисковиков.

Кроме того, не так давно на улице Шиллеровской обнаружили останки 20 немецких солдат. В апреле специалисты в течение 8 дней проводили эксгумацию останков, а затем передали их Германии, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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