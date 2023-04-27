Корпус от минометной мины нашел в палисаднике житель Сочи

Взрывотехникам Росгвардии поступило сообщение о том, что на улице Карла Либкнехта обнаружен подозрительный предмет.

По предварительным данным, местный житель во время облагораживания придомовой территории заметил подозрительный предмет, похожий на военный боеприпас. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

На место прибыли взрывотехники ОМОН «Зверобой-Юг». Они обследовали находку и установили, что это корпус 50-мм минометной мины времен Великой Отечественной войны, не представляющий опасности.

Металлический предмет передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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