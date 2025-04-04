Скелет человека нашли в районе мыса Кадош в Туапсе

Необычную находку обнаружили в лесу на улице Московских Строителей в районе бывшей турбазы «Туапсе» на мысе Кадош.

На место обнаружения скелетированных человеческих останков выехала группа спасателей.

«Нужно было обеспечить транспортировку останков для дальнейших действий полиции. Операция заняла по времени около часа», — рассказал начальник туапсинского аварийно- спасательного отряда Максим Топольский.

Теперь правоохранительные органы будут выяснять, чей это скелет и как он оказался в лесу, пишет газета «Туапсинские вести».

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