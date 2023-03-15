Скандал с Wildberries: Госдума подготовит поправки в закон для избежания массовых недовольств

Поправки решили внести после того, как собственники пунктов выдачи Wildberries собрались у московского офиса компании. Причиной недовольства собственников стали штрафы и удержания полной стоимости товара в случае возврата или брака.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что представителей Wildberries и пунктов выдачи пригласили в Госдуму для обсуждения ситуации. Представители компании на совещание не явились.

С представителями пунктов выдачи договорились о внесении в законодательство изменений, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

«Просим наших юристов изучить правовую ситуацию и готовим в случае нарушения, если оно обнаружится, обращение в Федеральную антимонопольную службу и в правоохранительные органы», — сказал Гусев.

Также он сообщил, что 21 марта пройдет новое совещание, на котором также определят ряд мер для решения ситуации.

«Мы приглашаем в гости и ждем компанию Wildberries, и уверены, что они откликнутся на наше приглашение. Мы верим, что это может быть решено переговорным процессом», — цитирует Гусева «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань24», сообщения о том, что сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries планируют устроить забастовку из-за штрафов компании появились 14 марта. В пресс-службе маркетплейса опровергли эту информацию, сообщив, что пункты выдачи продолжают работу в штатном режиме. По их словам, информация о планируемой забастовке не соответствует действительности.