Скальпель в сердце: на Кубани пенсионера будут судить за убийство 22-летней давности

В Северском районе 70-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого, которое он совершил в 2001 году.

По данным следствия, труп 42-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца обнаружили днем 9 января 2001 года в салоне автомобиля на улице Горной в станице Северской. На месте происшествия нашли орудие убийства — скальпель. Возбудили уголовное дело, однако установить личность убийцы не удалось. При этом продолжалась работа по раскрытию преступлений прошлых лет, ее вели следователи совместно с полицейскими ОМВД России по Северскому району.

Дополнительные допросы свидетелей и очные ставки, а также ряд проведенных исследований позволили установить, что к убийству причастен 70-летний местный житель. Он был знакомым погибшего. Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что распивал спиртное со знакомыми, а после этого повез одного из них домой на своем автомобиле. По дороге они поссорились. В ходе конфликта мужчина выхватил у оппонента скальпель, который тот часто носил с собой и любил крутить в руках. Скальпелем злоумышленник один раз ударил друга в грудь. Мужчина скончался.

После этого подозреваемый придумал и рассказал полицейским версию, что оставил друга в машине одного, а когда вернулся, тот был уже мертв.

Уголовное дело передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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