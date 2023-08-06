Скаковой день ко Дню физкультурника в Павловском районе собрал более 3 тыс. зрителей и участников

В программу турнира «Павловские скачки» вошли девять заездов.

В рамках мероприятия провели открытую тренировку по стрельбе из лука, «Матч всех звезд Павловской футбольной лиги», легкоатлетический кросс «Павловская миля» и межрайонные товарищеские встречи по боксу.Также прошли выступления творческих коллективов.

В фестивале приняли участие более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: из-за угрозы энтеровируса в Саратовской области чемпионат России по гребле перенесли в Краснодар.