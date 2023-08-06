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Скаковой день ко Дню физкультурника в Павловском районе собрал более 3 тыс. зрителей и участников

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/skakovoj-den-ko-dnyu-fizkulturnika-v-pavlovskom-rajone-sobral-bolee-3-tys-zritelej-i-uchastnikov
Скаковой день ко Дню физкультурника в Павловском районе собрал более 3 тыс. зрителей и участников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В программу турнира «Павловские скачки» вошли девять заездов.

В рамках мероприятия провели открытую тренировку по стрельбе из лука, «Матч всех звезд Павловской футбольной лиги», легкоатлетический кросс «Павловская миля» и межрайонные товарищеские встречи по боксу.Также прошли выступления творческих коллективов.

В фестивале приняли участие более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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