Из-за угрозы энтеровируса в Саратовской области чемпионат России по гребле перенесли в Краснодар

Такое решение приняла Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, следуя требованиям Роспотребнадзора.

Соревнования и первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров изначально планировали провести в Энгельсе с 15 по 23 августа.

Однако организаторам пришлось изменить место и время проведения соревнований. Это связано с угрозой распространения энтеровирусной инфекции в Саратовской области.

Теперь всероссийское первенство по гребле планируют провести в Краснодаре с 16 по 24 сентября, сообщает пресс-служба федерации гребли на байдарках и каноэ.

Читайте также: лихорадка Западного Нила: грозит ли инфекция Краснодарскому краю и как не заразиться?