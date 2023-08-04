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Из-за угрозы энтеровируса в Саратовской области чемпионат России по гребле перенесли в Краснодар

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/chempionat-rossii-po-greble-perenesli-iz-saratovskoj-oblasti-v-krasnodar-iz-za-enterovirusa
Из-за угрозы энтеровируса в Саратовской области чемпионат России по гребле перенесли в Краснодар
Видео канала «Кубань 24»

Такое решение приняла Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, следуя требованиям Роспотребнадзора.

Соревнования и первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров изначально планировали провести в Энгельсе с 15 по 23 августа.

Однако организаторам пришлось изменить место и время проведения соревнований. Это связано с угрозой распространения энтеровирусной инфекции в Саратовской области.

Теперь всероссийское первенство по гребле планируют провести в Краснодаре с 16 по 24 сентября, сообщает пресс-служба федерации гребли на байдарках и каноэ.

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