Из-за угрозы энтеровируса в Саратовской области чемпионат России по гребле перенесли в Краснодар
Спорт
04.08.2023 16:00
Такое решение приняла Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, следуя требованиям Роспотребнадзора.
Соревнования и первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров изначально планировали провести в Энгельсе с 15 по 23 августа.
Однако организаторам пришлось изменить место и время проведения соревнований. Это связано с угрозой распространения энтеровирусной инфекции в Саратовской области.
Теперь всероссийское первенство по гребле планируют провести в Краснодаре с 16 по 24 сентября, сообщает пресс-служба федерации гребли на байдарках и каноэ.
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