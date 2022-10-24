СК займется расследованием дела об избитом мальчике, который жил в палатке в лесу под Геленджиком

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Уголовное дело о причинении побоев ребенку матерью передали из полиции в Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 41-летняя жительница Москвы вместе с сожителем и 3-летним сыном жила в палатке в лесу на окраине Геленджика. Взрослые вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. Женщина избивала своего сына, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Материалы дела переданы в СКР. Следствие установит обстоятельства произошедшего, а также тщательным образом изучит условия жизни ребенка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Геленджика обратилась продавец магазина и рассказала о том, что в торговую точку часто заходит пара с ребенком. Взрослые регулярно покупают алкоголь и сигареты, а на теле мальчика продавец заметила следы побоев. Женщину задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело о причинении побоев. Мальчика отправили в социальный реабилитационный центр в Абинске. Ребенку оказали медицинскую и психологическую помощь.