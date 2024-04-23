СК заинтересовался историей с порчей лекарства Самойловой в отеле Геленджика

О том, что делом о порче лекарства певицы Юлии Самойловой в отеле Геленджика заинтересовались в СКР, рассказал ее пиар-директор Василий Кучумов.

По его словам, сейчас певица отправляется на поезде в Москву, так как курс лечения прерывать надолго нельзя, а тур по региону сорван.

«Поэтому едут домой, где есть это лекарство. Кстати, Самойловой позвонили представители Следственного комитета России, но переговорить особо не удалось, потому что связь прерывается. По приезде в Москву, я думаю, они свяжутся, и будет понятно, с какой целью СК интересуется этим вопросом. Надеюсь, что хотят устроить проверку по данному факту», — сказал представитель Самойловой.

Также он сообщил о том, что руководство отеля «Метрополь» извинилось перед Юлией Самойловой только после того, как история попала в СМИ.

По его словам, Самойлова не будет требовать возмещения ущерба от отеля, так как это лекарство ей выдает по льготе Министерство здравоохранения, пишет «Газета.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», певица Юлия Самойлова находилась на гастролях в Геленджике. В соцсетях она рассказала о том, что в отеле испортили ее дорогостоящий препарат от спинальной мышечной атрофии «Рисдиплам». По ее словам, сотрудников отеля попросили положить лекарство в холодильник при определенной температуре. Позже препарат, который стоит около 800 тыс. рублей, оказался заморожен и непригоден для использования.