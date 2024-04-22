Певица Самойлова обвинила отель Геленджика в порче дорогого лекарства от СМА

Последние дни певица Юлия Самойлова находится на гастролях в Геленджике. Она остановилась в пятизвездочном отеле Metropol.

Артистка, с детства страдающая от спинальной мышечной атрофии сообщила в социальных сетях, что в отеле испортили ее дорогостоящий препарат от СМА — «Рисдиплам».

«Мы попросили руководство отеля поставить лекарство в холодильник на температуру от +2 до +8 градусов. Позже я пыталась принять препарат, но оказалось, что он заморожен. Его заморозили, лекарство можно просто выкидывать», — рассказала Самойлова.

Певица добавила, что представители отеля отказались перед ней извиняться, заявив, что она сама виновата в случившемся.

Средняя стоимость «Рисдиплама» составляет около 800 тыс. рублей.

Юлия Самойлова стала известна, благодаря участию в третьем сезоне музыкального шоу талантов «Фактор А» на телеканале «Россия-1». Она заняла на конкурсе второе место. В 2018 году Самойлова представила Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который прошел в португальском Лиссабоне.

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