Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексировали на 7,4% в России

Увеличение норматива затрат позволит регионам закупить дополнительный объем лекарств.

Норматив финансовых затрат установили на уровне 1 тыс. 211,3 рубля, перерасчет произвели в соответствии с индексом потребительских цен в прошлом году. Бесплатные препараты, лечебное питание и медицинские изделия предусмотрены для инвалидов, в том числе для участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Сумма норматива не предусматривает ограничений на объем выписки льготных лекарств каждому гражданину. Потребность в определенных медикаментах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач, сообщает РИА «Новости».

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