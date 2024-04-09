Рекордный рост продаж лекарств-аналогов отметили с начала года на Кубани

Аналитики провели исследование и выяснили, насколько вырос фармацевтический рынок Краснодарского края за первые два месяца 2024 года.

Всего в регионе за январь–февраль продали лекарств на 10,2 млрд рублей. Это на 40% больше аналогичного периода прошлого года. При этом по числу проданных упаковок фармрынок рос заметно скромнее: продали 28 млн штук, что на 13% превышает результат 2023-го.

Сильнее всего спрос вырос на препараты для лечения заболеваний дыхательных путей. Так, в количественном выражении этот показатель по итогам 2023 года вырос на 85%. На втором месте оказались анестетики (рост на 36%), на третьем — препараты для лечения печени и желчевыводящих путей (34%).

В денежном выражении на Кубани лидерами роста также стали препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — за прошедший год рост на 200%.

Кроме того, на фармрынке региона доля дженериков — лекарств-аналогов — остается стабильно высокой. По итогам первых двух месяцев 2024 года она превысила 71% в денежном выражении и 86% в упаковках. Больше всего таких лекарств реализовали среди стоматологических препаратов, препаратов для лечения угревой сыпи, препаратов для лечения офтальмологических заболеваний, системных противовирусных препаратов и противоподагрических препаратов.

Аналитики отметили, что в стране спрос на препараты-дженерики будет расти. Это связано с активностью компаний, которые их разрабатывают, пишут «Ведомости Юг».

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