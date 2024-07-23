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СК задержал парня, ударившего полицейского во время драки в Кореновске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-zaderzhal-parnya-udarivshego-politsejskogo-vo-vremya-draki-v-korenovske
Фото t.me/kubansledcom

Следственный комитет задержал 20-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 21 июля между местными жителям на улице Красной в Кореновске произошел конфликт, который перерос в драку. Разнимать ее прибыли сотрудники полиции. Однако один из участников драки не остановился и применил силу в отношении правоохранителя.

Возбуждено уголовное дело, ход его расследования находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый в ходе допроса признал свою вину и сказал, что раскаивается в содеянном.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт произошел из-за замечания по поводу громкой музыки.

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