СК задержал парня, ударившего полицейского во время драки в Кореновске

Следственный комитет задержал 20-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 21 июля между местными жителям на улице Красной в Кореновске произошел конфликт, который перерос в драку. Разнимать ее прибыли сотрудники полиции. Однако один из участников драки не остановился и применил силу в отношении правоохранителя.

Возбуждено уголовное дело, ход его расследования находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый в ходе допроса признал свою вину и сказал, что раскаивается в содеянном.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт произошел из-за замечания по поводу громкой музыки.