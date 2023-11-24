СК задержал еще двух парней, до смерти избивших мужчину возле клуба в Краснодаре

Преступление произошло 12 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Чапаева.

В тот вечер толпа молодых людей до смерти забила 39-летнего мужчину после конфликта с охраной у одного из ночных клубов. После этого завели уголовное дело и задержали 21-летнего охранника заведения.

Правоохранители личности еще двух участников преступления — жители Адыгеи 24 и 30 лет. Одного из них уже заключили под стражу, второму аналогичную меру пресечения изберут в ближайшее время. Всем троим подозреваемым уже предъявили обвинение по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия на улице Красноармейской, в том числе личности других участников конфликта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях появилась информация, что мужчина, которого забили толпой до смерти, вел себя агрессивно и бросался на прохожих с ножом — его долго пытались успокоить и бросали в него камни.