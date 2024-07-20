СК забрал у полиции уголовное дело о массовой драке в станице Крыловской

Конфликт, который перерос в жестокую потасовку, произошел 18 июля около магазина на улице Красной в станице Крыловской Ленинградского района.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве и перерос в драку, в ходе которой ее участники избивали оппонентов ногами и трубами. Пострадали три человека.

Органами полиции было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова для дальнейшего расследования дело передадут в следственные органы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», активно и в качестве свидетелей в драке участвовали не менее 20 человек. Восемь участников доставили в отдел полиции для разбирательств.