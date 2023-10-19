СК выясняет причины смерти годовалой девочки в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел ночью 17 октября в Усть-Лабинском районе.

По данным СМИ, около 2:30 из станицы Воронежской в приемное отделение Усть-Лабинской ЦРБ доставили девочку в возрасте 1 года и 10 месяцев. В больницу ребенка привезла мать. По ее словам, девочку нашли в кроватке уже без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Девочка умерла.

По словам местных чиновников, мать умершей девочки прописана в поселке Двубратском и живет в доме своего сожителя. У женщины есть еще дети, но она лишена родительских прав на них. Семья, в которой росла девочка, состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в трудной жизненной ситуации, пишет газета «Усть-Лабинск Инфо».

В СК по факту произошедшего начали проводить проверку.

«Территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть ребенка не носит криминальный характер», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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