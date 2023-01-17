СК вручил благодарность жителю Армавира, спасшему раненого врача от пациента с ножом

Благодарность за совершение самоотверженного поступка жителю Армавира Анатолию Торлину вручил председатель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов на торжественном мероприятии, посвященном 12 годовщине со дня образования СК РФ.

Торлин совершил мужественный поступок 15 сентября в здании одной из городских поликлиник. В тот день 49-летний злоумышленник с ножом попытался убить 29-летнего врача-уролога. Мужчина нанес ему несколько ударов холодным оружием в область жизненно важных органов. Заметив это, Торлин бросился на защиту врача и закрыл его собой от ножевых ударов.

Благодаря самоотверженности армавирца раненому врачу удалось сохранить жизнь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после неудачной попытки зарезать врача злоумышленник попытался покончить с собой, но его экстренно госпитализировали. Возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в покушении на убийство. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.