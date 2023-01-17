Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СК вручил благодарность жителю Армавира, спасшему раненого врача от пациента с ножом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vruchil-blagodarnost-zhitelyu-armavira-spasshego-ranenogo-vracha-ot-patsienta-s-nozhom
СК вручил благодарность жителю Армавира, спасшему раненого врача от пациента с ножом
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Благодарность за совершение самоотверженного поступка жителю Армавира Анатолию Торлину вручил председатель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов на торжественном мероприятии, посвященном 12 годовщине со дня образования СК РФ.

Торлин совершил мужественный поступок 15 сентября в здании одной из городских поликлиник. В тот день 49-летний злоумышленник с ножом попытался убить 29-летнего врача-уролога. Мужчина нанес ему несколько ударов холодным оружием в область жизненно важных органов. Заметив это, Торлин бросился на защиту врача и закрыл его собой от ножевых ударов.

Благодаря самоотверженности армавирца раненому врачу удалось сохранить жизнь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после неудачной попытки зарезать врача злоумышленник попытался покончить с собой, но его экстренно госпитализировали. Возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в покушении на убийство. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. Бездомная собака искусала ребенка во дворе школы в Новороссийске
  4. Более 40% выручки потеряли кинотеатры Краснодарского края в 2022 году
  5. Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России
  6. Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях