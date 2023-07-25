СК возбудит уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков ЖК «Капитан» в Сочи

К председателю СК России Александру Бастрыкина обратились жители курорта.

Они попросили руководство ведомства обратить внимание на нарушение прав дольщиков. По их словам, уже несколько лет ЖК «Капитан» значится объектом незавершенного строительства из-за сложностей с постановкой дома на кадастровый учет в Росреестре. В связи с этим люди не могут оформить право собственности на жилье.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Ход расследования находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Следком.

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