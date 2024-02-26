СК возбудит уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида в Краснодаре

Поручение об этом дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Житель Кубани с ограниченными возможностями здоровья обратился за помощью в СК в комментариях в соцсети. Он рассказал, что в 2022 году его выселили из жилья, которое он построил в Краснодаре, по решению суда. Сейчас он вынужден жить с пожилыми родителями в Горячем Ключе в доме, не приспособленном для жизни людей с ОВЗ.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав и представить доклад о его результатах его расследования. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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