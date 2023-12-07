СК возбудил уголовное дело после стрельбы в гимназии Брянска

Инцидент произошел утром 7 декабря в одной из гимназий города.

По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли, одна из них — стрелявшая. Пострадали 5 человек, в настоящее время пострадавших доставили в медучреждение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов. По данным источника, девочка ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой. В МВД России ранее сообщили о том, что пострадали три человека.