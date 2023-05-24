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СК возбудил уголовное дело после падения 9-летнего мальчика в канализационный колодец в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-padeniya-9-letnego-malchika-v-kanalizatsionnyj-kolodets-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
СК возбудил уголовное дело после падения 9-летнего мальчика в канализационный колодец в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел вечером 22 мая на перекрестке улиц Гоголя и Крайней в станице Новотитаровской Динского района.

По данным следствия, мальчик шел по обочине дороги и упал в канализационный колодец, который не был оборудован крышкой. В результате падения в колодец ребенок получил травмы. Ребенка из колодца достали очевидцы. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в следственном отделе по Динскому району начали проводить доследственную проверку. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за содержание канализационного люка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прокуратуре Краснодарского края по факту падения ребенка в открытый люк начали проводить проверку. В ведомстве уточнили, что упавшему ребенку 9 лет. Госпитализация ему не потребовалась.

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