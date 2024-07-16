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СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-iz-za-gryazi-i-pautiny-v-detskom-lagere-na-kubani
СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В оздоровительном лагере села Лермонтово в Туапсинском районе дети, по словам родителей, жили в антисанитарных условиях.

В связи с этим возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно материалам дела, для пребывания несовершеннолетних в лагере подготовили ненадлежащие условия. Как рассказали их родители, в жилых помещениях была грязь и паутина, а в столовой — антисанитария.

Сотрудники СКР провели осмотр лагеря при участии специалистов Роспотребнадзора. С работников учреждения взяли пояснения. Также на исследование отправили биологические материалы, полученные в ходе осмотра.

Ход расследования уголовного дела взяли под контроль в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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