СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани

В оздоровительном лагере села Лермонтово в Туапсинском районе дети, по словам родителей, жили в антисанитарных условиях.

В связи с этим возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно материалам дела, для пребывания несовершеннолетних в лагере подготовили ненадлежащие условия. Как рассказали их родители, в жилых помещениях была грязь и паутина, а в столовой — антисанитария.

Сотрудники СКР провели осмотр лагеря при участии специалистов Роспотребнадзора. С работников учреждения взяли пояснения. Также на исследование отправили биологические материалы, полученные в ходе осмотра.

Ход расследования уголовного дела взяли под контроль в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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