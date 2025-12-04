СК возбудил дело после заражения ребенка грибком в бассейне в Краснодаре

Информация о том, что двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов после посещения частного бассейна в краевой столице, появилась в СМИ.

По словам матери ребенка, девочка посетила восемь занятий по плаванию, а потом покрылась красными пятнами в паховой области. Родители отвели девочку сдавать анализы, их результаты показали наличие у нее дрожжевых грибов и кандидоза.

«Мы лечились, но потом поднялась температура под 40. Оказалось, что инфекция пошла в мочевыводящие пути. Назначили антибиотики, но анализы мочи до сих пор плохие, с почками проблемы», — рассказала мама пострадавшего ребенка.

Женщина считает, что инфекцию дочь подхватила в бассейне. В то же время врачи говорят, что причин возникновения грибков в организме у детей могут быть десятки, включая большое количество сахара в организме и даже использование памперса. Кроме того, кандидоз не имеет возрастных ограничений и появляется там, где есть слизистая, сообщает «КП»-Кубань».

После огласки случившегося в СМИ возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования у главы СУ СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова, сообщает информационный центр СК России.

