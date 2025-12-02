СК возбудил дело после падения качели на ногу школьницы в Краснодаре

О несчастном случае, который произошел вечером 29 ноября во дворе дома на улице Байбакова, рассказала мать пострадавшей девочки в соцсетях.

По словам женщины, ее 12-летняя дочь решила покататься на качели на детской площадке. Незакрепленная конструкция качели упала на ногу школьницы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее перелом со смещением.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК РФ Андрею Маслову представить отчет о результатах расследования.

Также исполнение поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

