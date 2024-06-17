СК возбудил дело после смерти пациентки в одной из больниц Краснодара

Женщина скончалась в одном из лечебных учреждений Краснодара в октябре прошлого года. В СО по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в октябре 2023 года местной жительнице сделали плановую операцию. Через несколько дней после операции состояние здоровья пациентки ухудшилось. Женщину перевели в другую больницу, где, несмотря на проведенное лечение, она скончалась.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Сейчас идут следственные действия, а также сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

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