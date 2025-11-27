СК возбудил дело после нападения школьников на одноклассницу в Краснодаре

Драка между подростками произошла 24 ноября в коридоре школы № 102 в микрорайоне «Любимово».

Правоохранители обратили внимание на публикации, в которых сообщается о том, что школьники применили физическую силу в отношении 12-летней сверстницы. В результате их действий девочка получила телесные повреждения.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил два уголовных дела — об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести и халатности. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования взяли под контроль в аппарате следственного управления по распоряжению руководителя краевого СУ СКР Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шестиклассник ударил девочку в ходе конфликта в школе Краснодара. Родители пострадавшей обратились в больницу, где при помощи медицинского оборудования специалисты зафиксировали травму. Администрация учебного заведения обратилась в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации.

