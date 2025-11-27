Шестиклассник ударил девочку в ходе конфликта в школе Краснодара

Драка между школьниками произошла 24 ноября в коридоре школы № 102 в микрорайоне «Любимово».

Как сообщили в департаменте образования Краснодара, между учениками шестого класса произошел конфликт, в ходе которого мальчик ударил девочку. Ученицу осмотрели в медпункте, но никаких видимых травм не обнаружили.

Мама шестиклассницы забрала ее из школы. Домой девочка шла самостоятельно, однако позже родители обратились в больницу скорой помощи, где при помощи медицинского оборудования специалисты выявили травму.

В школе начали педагогическое расследование. Администрация учебного заведения также обратилась в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

