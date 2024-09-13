СК возбудил дело после наезда самоката на 8-летнего мальчика в центре Краснодара

Авария произошла 13 сентября около 9:40 в торговом квартале «Центр города» на улице Красной.

Информация о том, что электросамокат наехал на 8-летнего мальчика, после чего тот получит травмы, появилась в соцсетях. Авторы отметили, что на самокате мог ехать подросток. По имеющимся сведениям, мальчик получил ушибы и ссадины лица и тела, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственный отдел по Центральному округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователи изымают записи камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцев происшествия и личность водителя самоката. Для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка назначат судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток на самокате сбил 8-летнего мальчика в центре Краснодара и скрылся. По словам отца пострадавшего ребенка, его сын не получил угрожающих жизни и здоровью травм. В полиции начали проводить проверку по факту произошедшего.