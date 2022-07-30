СК: водитель автобуса, врезавшегося в грузовик на Кубани, был за рулем более 11 часов

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельная авария с участие автобуса и большегруза произошла в Кущевском районе 30 июля.

По предварительным данным, водитель автобуса находился за рулем более 11 часов. Потеряв контроль за обстановкой на дороге в районе хутора Водяная Балка он съехал на обочину. Затем автобус врезался в припаркованный грузовик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Автобус ехал из Анапы в сторону Ростова-на-Дону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибла женщина-пассажир. Также девять человек получили травмы. Из них четверых госпитализировали, в том числе одного ребенка.