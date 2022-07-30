СК: водитель автобуса, врезавшегося в грузовик на Кубани, был за рулем более 11 часов
Происшествия
30.07.2022 15:20
Смертельная авария с участие автобуса и большегруза произошла в Кущевском районе 30 июля.
По предварительным данным, водитель автобуса находился за рулем более 11 часов. Потеряв контроль за обстановкой на дороге в районе хутора Водяная Балка он съехал на обочину. Затем автобус врезался в припаркованный грузовик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Автобус ехал из Анапы в сторону Ростова-на-Дону.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель микроавтобуса Volkswagen протаранил остановившийся на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибла женщина-пассажир. Также девять человек получили травмы. Из них четверых госпитализировали, в том числе одного ребенка.
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