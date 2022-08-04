СК: в массовом ДТП в Севастополе погиб 41-летний житель Краснодарского края

Видео пресс-службы СК России

Авария с участием двух грузовиков и нескольких легковушек произошла 4 августа на улице Нефтяной в районе поселка Сахарная головка в Балаклавском районе Севастополя.

По данным следствия, водитель грузовика наехал на движущуюся впереди фуру, которая столкнулась с несколькими легковыми автомобилями. В результате ДТП автомобиль Volkswagen загорелся. Погиб его водитель — 41-летний уроженец Краснодарского края. Пострадали несколько человек, они получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей, они получили незначительный вред здоровью. Их жизням ничего не угрожает.

По факту ДТП возбудили уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в результате чего погиб человек. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ДТП попали 12 машин, из них 2 грузовика и 10 легковых. На кадрах видно, что большегруз протаранил несколько легковушек и загорелся на ходу. Ранее сообщалось об одном погибшем и семерых госпитализированных. Также была информация о троих пострадавших детях.